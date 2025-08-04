Американский лидер Дональд Трамп переоценил влияние Вашингтона на международный товарооборот, сообщает газета China Daily. Авторы считают, что США не смогут изменить правила мировой торговли протекционистскими мерами.

На долю США приходится около 17% глобального товарооборота, и они переоценивают свою способность повлиять на изменение торговых правил в мире, просто размахивая тарифной дубинкой, — говорится в материале.

Журналисты отмечают, что, кроме завуалированного под «искусство сделки» одностороннего «эксплуататорского» и протекционистского подхода, глава Белого дома не внедрил в мировую торговую практику никаких полезных правил. Требование прекратить закупки российской нефти Индией только осложнит торговые консультации между Вашингтоном и Нью-Дели, «которые зашли в тупик».

Ранее заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что Индия финансирует конфликт на Украине. По его словам, страна якобы делает это, покупая нефть из России. Миллер подчеркнул, что такого мнения придерживается президент Соединенных Штатов. Он также добавил, что США твердо намерены добиться урегулирования конфликта на Украине с помощью дипломатических, финансовых и других инструментов. По словам Миллера, американская сторона не исключает «никаких вариантов».