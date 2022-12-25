В Китае оценили прочность отношений с Россией Глава МИД Китая Ван И: отношения Китая с Россией крепкие, как монолит

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Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что китайско-российские отношения «крепкие, как монолит», и не меняются под воздействием неустойчивой международной конъюнктуры, передает ТАСС. Дипломат добавил, что сотрудничество двух стран не антагонистично и не преследует интересы третьих сторон. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что оба государства выступают против новой холодной войны.

Отношения, поддерживаемые между КНР и Россией, тверды, как монолит. Они не подвержены вмешательству и провокациям, им не страшны крупные изменения конъюнктуры, — сказал Ван И.

Он указал на то, что Россия и КНР выступают против гегемонии одного государства в мире.

Новый посол КНР в Евросоюзе Фу Цун ранее заявил, что кризис на Украине поставил Китай в сложное положение с политической точки зрения. Из-за него осложнились отношения Пекина с ЕС, отметил он. Фу Цун назвал деполитизацию отношений с Евросоюзом своей приоритетной задачей. Дипломат также напомнил, что в Пекине призывают стороны к мирному урегулированию ситуации на Украине с 25 февраля, когда председатель КНР Си Цзиньпин провел важный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Люди забывают об этом, добавил он.