В Киеве рассказали, как Буча повлияла на переговоры с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что события в Буче сузили возможности для переговоров с Москвой. Об этом он заявил в интервью BBC, добавив, что считает всю российскую армию военными преступниками. В России отрицают причастность к инцидентам.

Буча способствует снижению [возможностей для мирных переговоров]. Дело не во мне — дело в России. У них не будет больше шансов поговорить с нами, — заявил Зеленский.

Президент Украины также призвал западные страны еще cильнее нарастить военную поддержку страны и в кратчайшие сроки поставить Киeву необходимое вооружение. По его словам, «наиболее мощные соединения» ВCУ на востоке Украины готовятся к полномасштабным боевым дейcтвиям.

В начале апреля в иностранных СМИ распространились снимки и видео из Бучи с погибшими мирными гражданами. В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные материалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военнослужащих, являются провокацией. В ведомстве отметили, что заявления Киева появились спустя четыре дня после отхода российских войск из города.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отверг утверждения о причастности российских военных к ситуации в Буче. По его словам, изображения — результат «организованной фальсификации».