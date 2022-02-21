В Канаде заявили о введении санкций против РФ из-за признания ДНР и ЛНР
Ксения Голуб
Ксения Голуб
07:17, 22 февраля 2022
Мелани ЖолиФото: Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Канада планирует ввести против России санкции. По мнению Оттавы, признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) является нарушением Минских соглашений и Устава ООН, а также угрозой безопасности региона. Эту информацию разместила в своём Twitter глава МИД страны Мелани Жоли.
Она подчеркнула, что Канада решительно осуждает признание президентом РФ Владимиром Путиным ДНР и ЛНР «в качестве независимых территорий».
Это прямое нарушение Минских соглашений, устава ООН, а также серьёзная угроза безопасности и стабильности региона. Канада вместе с партнёрами и союзниками жёстко отреагирует на это вопиющее пренебрежение международным правом. Мы готовимся ввести экономические санкции за эти действия, не связанные с подготовленными для ответа на любое дальнейшее военное вторжение на Украину России, — подчеркнула она.
На экстренном заседании Совбеза ООН замгенсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло выразила сожаление по поводу признания Россией независимости ЛНР и ДНР. По её словам, это решение может иметь глобальные и региональные последствия.
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет ранее заявил, что новые санкции Запада, которые последуют за признание ЛНР и ДНР, Россию не запугают. Он добавил, что страны Запада, выдававшие себя за оплот демократии, стали той стороной, которая поддерживает агрессию, терроризм и убийство мирных граждан.