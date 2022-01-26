В кабмине ФРГ заявили о выполнении Россией обязательств по поставкам газа

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия ничего не знает о возможном отказе от поставок российского газа в Европу. Таким образом он прокомментировал слухи о том, что в Берлине планируют отказаться от поставок энергоресурсов РФ, пишет ТАСС.

Мне о таких размышлениях ничего не известно. У нас нет никаких сведений о том, что российская сторона каким-либо образом не выполняет договорённости по поставкам, — сказал Хебештрайт.

Представитель Министерства экономики и защиты климата ФРГ Беате Барон добавила, что сейчас заполненность газохранилищ в стране составляет 40–41%. Это меньше, чем в прошлом году, тем не менее, по её словам, безопасность энергоснабжения обеспечена.

Кроме того, представитель правительства ФРГ добавил, что Москва является для Берлина важным стратегическим партнёром, но не союзником. По его словам, Германия понимает под союзниками «тех, кто разделяет наши политические ценности, это признание демократии, верховенства закона и прав человека».

Россия, несмотря на это, является важным торговым партнёром, мы ищем тесного контакта с Россией, находимся в контакте не только экономически, но и по многим другим вопросам, — сказал Хебештрайт.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк сообщил, что в Польше сомневаются насчёт надёжности Германии в ситуации вокруг Украины и России. Замминистра потребовал от властей ФРГ отказаться от проекта «Северный поток — 2», а также как можно скорее дать разрешение Эстонии на поставки гаубиц Украине.