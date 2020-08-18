В Израиле среди рабочих из КНР произошла вспышка COVID-19

https://static.news.ru/photo/ada0add2-e168-11ea-942d-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

В израильском городе Петах-Тиква вблизи Тель-Авива среди китайских рабочих произошла вспышка коронавируса.

Об этом сообщили в посольстве Китая в Израиле. По его данным, израильский Минздрав распорядился провести тестирование в поселении рабочих из КНР в Петах-Тикве. Положительный результат дали тесты 90 человек.

В настоящее время коронавирусная инфекция выявлена у 90 человек, во всех случаях болезнь протекает в лёгкой или бессимптомной форме, — говорится в сообщении посольства.

Часть инфицированных рабочих госпитализирована, остальные направлены на карантин. Те, чей тест показал отрицательный результат, должны пройти повторное исследование после самоизоляции по месту жительства во избежание дальнейшего распространения заболевания, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что карантин из-за COVID-2019 стал причиной того, что 450 человек — туристы и сотрудники курорта на итальянском острове Санто-Стефано — не могут покинуть остров. Им запрещено это делать до получения результатов теста.