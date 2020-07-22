В Иране заявили, что ответят США за убийство генерала Сулеймани

https://static.news.ru/photo/c31e8bd8-cb8e-11ea-b661-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/khamenei_ir

Руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран не забудет убийство ВС США генерала Касема Сулеймани и ответит американцам.

Как сообщает ТАСС, об этом лидер Ирана заявил в ходе переговоров с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми, который совершил свою первую зарубежную поездку после вступления в должность премьера.

Американцы убили вашего гостя в вашем доме и сознались в этом преступлении. Иран никогда этого не забудет и обязательно нанесёт ответный удар, — цитирует ТАСС Али Хаменеи.

Он добавил, что Иран не вмешивается в отношения Ирака и США, но, по его мнению, Вашингтон является противником сильного и независимого Багдада. Хаменеи также выразил надежду, что иракцы «скоро поймут, кто такие американцы и что их присутствие несёт одни беды и разрушения».

Командующий спецподразделением «Кудс» Касем Сулеймани погиб в начале января 2020 года в результате спецоперации, которую американские военные проводили по приказу президента Дональда Трампа. Тегеран ответил на это ракетным ударом по базам США в Ираке, в результате чего пострадали свыше 100 военнослужащих.

В июле 2019 года спецслужбы Ирана объявили о раскрытии 17 работавших на ЦРУ шпионов. В ноябре 2019 года в ходе протестов в Иране были задержаны ещё восемь связанных с разведкой США человек, писал NEWS.ru.