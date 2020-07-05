В Иордании следят за приезжими с помощью электронных браслетов

https://static.news.ru/photo/f34ae01c-beba-11ea-8658-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua/Global Look Press

Иностранцам, пребывающим в Иорданию, начали надевать электронные браслеты для контроля соблюдения ими карантина. Пока браслеты используются в тестовом режиме.

Согласно распоряжению властей Иордании, лица, въезжающие в страну, обязаны в течение 14 дней находиться в специально выделенных для них отелях на берегу Мёртвого моря. После этого им надлежит провести ещё столько же в изоляции в другой гостинице или дома.

Официальный представитель Национального эпидемиологического комитета Назир Убейдат пояснил, что применение браслетов началось с 4 июля. К данной мере власти прибегли после ряда случаев нарушения приезжими карантина в целях предотвращения таких инцидентов в дальнейшем и профилактики распространения коронавируса, сообщает AFP.

Согласно последним данным, в Иордании выявлено 1150 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии в королевстве выздоровели 902 пациента, скончались от инфекции 10 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Крыма Сергей Аксёнов предлагал надевать электронные браслеты на нарушителей карантина. Он также высказывался за внесение изменений в законодательство, согласно которым нарушение карантина будет считаться уголовно наказуемым деянием.