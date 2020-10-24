В Индии плазма переболевших COVID оказалась бесполезной для лечения вируса

https://static.news.ru/photo/3770f670-1684-11eb-9d53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Naveen Sharma/Keystone Press Agency/Global Look Press

Учёные в Индии не выявили прямой зависимости между вливанием больным COVID-19 плазмы с антителами и их выздоровлением. Свой вывод они сделали на основании эксперимента, в котором участвовали 464 добровольца.

Результаты исследования опубликованы в Британском медицинском журнале (BMJ). После этого последовала негативная реакция специалистов Великобритании, сообщает MK.RU.

Они раскритиковали работу индийских коллег, поскольку считают, что материал ими был выбран неверно. Уровень антител в плазме, которой лечили добровольцев, был незначительным, в 6–10 раз меньшим, чем используют врачи в Британии. Поэтому английские специалисты заявили, что принимать во внимание работу индусов преждевременно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач — аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев уверен: бесконтрольный приём препаратов может довести иммунную систему человека до опасных состояний. Практически все препараты влияют на иммунную систему, предупреждает доктор. Бесконтрольный приём таблеток приводит к нарушению баланса в организме, в результате чего вся иммунная система может разактивироваться.