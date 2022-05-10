В ходе протестов в Армении задержали более 60 граждан

Участники протестного движения в Ереване / Фото Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

В Ереване в ходе проведения протестных акций были задержаны более 60 человек, передаёт Sputnik Armenia со ссылкой на пресс-службу полиции Армении. Там отметили, что основной причиной задержания является неподчинение правоохранителям.

Число доставленных в полицию участников пикетов в Ереване уже превысило 60. Причина задержания — неподчинение законным требованиям правоохранителей, — говорится в сообщении.

В ходе акций протеста сторонники Республиканской партии блокировали движение и перекрывали перекрёсток проспекта Тиграна Меца и улицы Ханджяна: активисты садились посреди дороги и скандировали «Борьба!».

При этом, по данным правоохранителей, заблокированных улиц, перекрёстков и транспортных узлов в Ереване нет.

С начала мая Армения столкнулась с новым витком уличных манифестов, участники которых требуют от премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку на фоне его готовности вести прагматичный диалог с Азербайджаном. В последнее время усилились опасения, что протесты могут перерасти в массовые беспорядки и стать фактором острого внутриполитического кризиса.

В Кремле назвали оппозиционные митинги в Армении внутренним делом республики. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Москва заинтересована в стабилизации ситуации на территории страны в связи с тем, что Армения — партнёр России.