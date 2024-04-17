Парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект об иноагентах

Фото: parl.leavingstone.club

Грузинский парламент одобрил в первом чтении законопроект об иностранных агентах, вызвавший массовые протесты в Тбилиси. Трансляция велась на сайте законодательного органа. За проголосовали 83 депутата, против инициативы не выступил никто.

Голосование проходило без участия оппозиции. После попытки сорвать заседание спикер парламента Шалва Папуашвили удалил ее представителей из зала.

Накануне спецназ МВД Грузии применил слезоточивый газ во время разгона митингующих. У служебного входа в парламент собрались сотни протестующих против введения законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Они держали в руках флаги Грузии и Евросоюза, а также плакаты с надписями о неприемлемости инициативы.

Президент республики Саломе Зурабишвили назвала правительство виновным в начале масштабных протестных акций. По ее мнению, власти страны пошли против народа в своем упорстве принять инициативу.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев увидел в происходящим «опытную и хорошо знакомую голливудскую руку». Он также предложил ужесточить аналогичный закон в России, взяв за основу некоторые нормы из такого же закона в США. По его словам, это могло бы быть, например, установление уголовной ответственности и помогло бы увеличить число иностранных агентов в России «до тысяч».