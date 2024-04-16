Президент Грузии обрушилась с обвинениями в адрес властей на фоне митингов Зурабишвили: желание властей принять закон об иноагентах провоцирует митинги

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Правительство и парламент Грузии виновны в начале масштабных протестных акций в Тбилиси против закона об иноагентах, написала в соцсети Twitter (X) президент республики Саломе Зурабишвили. По ее мнению, власти страны пошли против народа в своем упорстве принять инициативу.

Вторая ночь масштабной протестной акции в Тбилиси против российского закона (закона об иноагентах. — NEWS.ru). Упорство власти принять этот закон против воли населения и вопреки протесту партнеров является прямой провокацией, — акцентировала внимание грузинский лидер.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что голосование по законопроекту об иноагентах в первом чтении перенесено на 17 апреля. По его словам, в рамках обсуждения инициативы предусмотрены дебаты оппозиции и парламентского большинства.

До этого политолог Дмитрий Солонников пояснил, доведут ли иноагенты Грузию до госпереворота. Как уточнил эксперт, необходимо учесть, что руководство республики, скорее всего, заранее просчитало реакцию оппозиции. Проамериканские силы в стране сопротивляются легализации финансовых потоков, идущих на поддержку оппонентов в Тбилиси, констатировал он.

Сообщалось, что обсуждение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в парламенте страны вылилось в драку. На опубликованной в Сети трансляции можно было увидеть, как лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили налетел с кулаками на лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе. Затем к драке присоединились другие политики.