Названа новая дата голосования по законопроекту об иноагентах в Грузии Голосование по законопроекту об иноагентах в Грузии перенесли на 17 апреля

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Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что голосование по законопроекту об иноагентах в первом чтении перенесено на 17 апреля. По его словам, которые приводит ТАСС, в рамках обсуждения инициативы предусмотрены дебаты оппозиции и парламентского большинства.

Заседание парламента в среду начнется в 12:00 дебатами оппозиции и представителей парламентского большинства. Затем слово будут иметь представители профильных комитетов и лидеры фракций, после чего законопроект об иноагентах будет вынесен на голосование, — говорится в сообщении.

С начала недели в Тбилиси проходят митинги против принятия закона об иноагентах, которые переросли в столкновения с полицией. Количество арестованных достигло 14 человек, из которых четверо были отпущены под подписку. Протесты продолжались и во вторник, 16 апреля.

Ранее политолог Дмитрий Солонников пояснил, доведут ли иноагенты Грузию до госпереворота. Он сказал: необходимо учесть, что руководство республики, скорее всего, заранее просчитало реакцию оппозиции. По его словам, проамериканские силы в стране сопротивляются легализации финансовых потоков, идущих на поддержку оппонентов в Тбилиси.