Политолог раскрыл, доведут ли иноагенты Грузию до госпереворота Политолог Солонников: грузинам остается уповать на стойкость власти

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Обсуждая вероятность госпереворота в Грузии из-за закона об иноагентах необходимо учесть, что руководство республики, скорее всего, заранее просчитало реакцию оппозиции, рассказал NEWS.ru политолог Дмитрий Солонников. По его словам, проамериканские силы в стране сопротивляются легализации финансовых поток, идущих на поддержку оппонентов Тбилиси.

Возможен ли государственный переворот? Нужно рассчитывать на то, что действующее правительство знает, что делает и готово к протестам. Проамериканские силы в Грузии будут против того, чтобы легализовать финансовые потоки, идущие на поддержку грузинской оппозиции. Им не нужно, что всем официально стало понятно, что они те силы, которые работают в интересах США, — считает Солонников.

Накануне обсуждение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в парламенте страны вылилось в драку. На опубликованной в Сети трансляции можно увидеть, как лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили налетел с кулаками на лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе. Затем к драке присоединились другие политики.

Законопроект об иноагентах сопровождался массовыми акциями протеста в марте 2023 года. Активисты вступали в стычки с полицией, били стекла, жгли фаеры и даже бросали «коктейли Молотова». Тогда документ сняли с рассмотрения.