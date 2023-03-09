Stop Russia: как Грузия за два дня добилась отзыва закона об иноагентах Протестующим удалось остановить принятие нормативного акта, расколовшего грузинское общество

Фото: Михаил Егиков/ТАСС

Акция протеста в Тбилиси

7 и 8 марта в Тбилиси прошли массовые протесты против принятия закона об иностранных агентах, который грузинская оппозиция считает похожим на аналогичную российскую норму. Активисты вступали в стычки с полицией, били стекла, жгли фаеры и даже бросали «коктейли Молотова». Силовики в ответ активно применяли водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. За две ночные акции было задержано больше 100 человек. В результате правящая партия страны заявила, что отказывается от дальнейшего принятия законопроекта. Как Грузии удалось добиться отзыва закона об иноагентах — в материале NEWS.ru.

День первый

7 марта парламент Грузии рассмотрел в первом чтении законопроект об иностранных агентах. В тот же день, не дожидаясь принятия документа, на главной улице Тбилиси — проспекте Шота Руставели, где находится законодательный орган — начали собираться протестующие.

Уже к шести вечера по местному времени у здания парламента стояли несколько тысяч человек. Они несли флаги Грузии и Европейского союза: закон об иностранных агентах, если он будет принят, может помешать процессу вхождения страны в ЕС. Кроме того, на плакатах и в лозунгах протестующие часто обращались к теме России, так как сам законопроект оппозиция считает скопированным с российского закона об иноагентах, а партию, которая его внесла, — пророссийской. Самым популярным лозунгом стал «Нет российскому закону».

Около семи часов вечера протестующие перекрыли проспект Руставели, а в восемь вечера депутаты проголосовали за принятие закона в первом чтении. Начались стычки активистов с полицией. В силовиков полетели фаеры, а полиция в ответ начала применять слезоточивый газ и водометы. На место проведения акции начали одна за одной приезжать машины скорой помощи: медики помогали пострадавшим от газа, выдавали людям воду и медицинские маски.

Фото: Михаил Егиков/ТАСС Оказание помощи пострадавшему от слезоточивого газа на митинге против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии

Один из активистов бросил в полицию «коктейль Молотова», но его быстро потушили при помощи водометов.

К полуночи протест поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она выступила перед народом своей страны из США, где была с рабочим визитом. Она назвала законопроект об иностранных агентах написанным «под диктовку Москвы» и пообещала наложить на него вето.

Я обращаюсь к вам, стоящим этим вечером на Руставели, где и я не раз стояла. Сегодня я стою в Нью-Йорке, и за мной статуя Свободы. Это является символом, ради чего Грузия боролась всегда, ради чего мы дошли до сегодняшнего дня. Я рядом с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию, — сказала она в своем видеообращении, опубликованном в соцсетях.

Здание парламента было огорожено металлическим забором, силовики взяли вход в него под контроль. Однако протестующие снесли ограждение. Во дворе парламента находились полицейские, которые использовали водометы и слезоточивый газ, чтобы оттеснить людей. У парламента начались жесткие задержания.

Активисты разошлись к четырем часам утра 8 марта. За ночь полиция задержала 66 человек. Одному человеку вменяют нападение на полицейского — за это ему грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет.

Фото: ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/TASS Полиция применяет водометы для разгона участников акции против законопроекта об иностранных агентах у здания парламента Грузии

День второй

8 марта, когда в Грузии, как и в России, празднуют Международный женский день, протесты начались снова. Уже днем на улицы вышли участницы «Женского марша» с плакатами Stop Russia против законопроекта об иноагентах.

К семи часам вечера 8 марта у здания парламента стояли уже больше 10 тысяч человек. На акции присутствовали и оппозиционные политики. Так, лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе прямо на площади выдвинул властям ультиматум: он потребовал отклонить законопроект об иноагентах и освободить задержанных на митинге днем ранее.

На улицах начали жечь фаеры и драться. Протестующие окружили здание парламента. В ответ полиция снова начала использовать водометы и слезоточивый газ. Но это не остановило активистов: в здании законодательного органа начали бить стекла. Более того, от слезоточивого газа пострадали в том числе сами полицейские.

На проспекте Руставели начали появляться баррикады из уличных лавочек, которые были установлены на тротуаре. В свою очередь полиция применила новое оружие — акустическую пушку. Она издает громкий высокий звук, который должен вызывать раздражающее воздействие на человека (такие пушки, например, закупала Росгвардия в 2018 году). Однако некоторые активисты начали танцевать под звук пушки.

Выход из ближайшей станции метро «Площадь Свободы» был закрыт, станция работала только на вход. В вестибюль попал слезоточивый газ.

Люди прыгали вниз, в том числе бежали по перилам эскалаторов и движущемуся вверх эскалатору, чтобы скорее оказаться внизу, — рассказывал очевидец произошедшего.

К трем часам ночи полицейским удалось, в том числе с использованием резиновых пуль, вытеснить протестующих с проспекта Руставели. Некоторые активисты прятались в ближайших переулках, а потом пытались вернуться на главную улицу. Однако основная часть протестов была завершена. По данным МВД страны, задержанных снова оказалось 66 человек.

9 марта правящая партия «Грузинская мечта» объявила, что законопроект об иностранных агентах будет отозван, но оппозиция снова призвала граждан на акцию протеста.

На фоне протестов российские СМИ сообщали о большой пробке на российско-грузинской границе в сторону РФ. У пункта пропуска действительно возник затор. Этот КПП был закрыт для движения с 5 марта из-за погодных условий, и 8 марта его снова открыли для всего транспорта, кроме грузового. На момент публикации материала пробок на границе уже нет.

Что на самом деле говорится в законе, из-за которого протестует Грузия?

В грузинском парламенте сейчас рассматриваются два законопроекта об иностранных агентах. Оба внесли депутаты от небольшой фракции «Сила народа», которая в прошлом году откололась от правящей партии «Грузинская мечта».

Первый вариант

Первый законопроект «О прозрачности иностранного влияния» парламентарии внесли 22 февраля. Инициаторы законопроекта всячески подчеркивали, что подготовленный ими документ значительно либеральнее не только российского закона об иностранных агентах, но и американского Акта о регистрации иностранных агентов (FARA). В частности, они указывали, что в их варианте отсутствует само понятие «иностранный агент», которое может стигматизировать своего носителя в общественном мнении. Вместо него они предложили использовать термин «агент иностранного влияния».

Кроме того, таким агентом в грузинском варианте могут признаваться только некоммерческие организации и СМИ, у которых более 20% годового дохода составляет зарубежное финансирование. О признании агентами иностранного влияния физических лиц речи не идет. Соответствующие определению законопроекта СМИ и НКО должны были бы зарегистрироваться в качестве агентов иностранного влияния в грузинском агентстве публичного реестра, на которое возлагалась бы обязанность вести списки иноагентов. Ему же они были бы обязаны предоставлять специальную декларацию о своих источниках финансирования.

За уклонение от регистрации предусматривался штраф в размере от 10 до 25 тысяч лари, или от $3,8 тысячи до $7,6 тысячи. Однако маркировать себя в качестве «агента иновлияния», как это прописано в аналогичном российском законе, зарегистрировавшиеся в реестре были не обязаны. Не упоминалась в законопроекте и возможность уголовного преследования злостных уклонистов от регистрации.

Фото: ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/TASS Протестующие и сотрудники полиции во время акции против законопроекта об иностранных агентах у здания парламента Грузии

Второй вариант

Однако сравнительная мягкость законопроекта не защитила его инициаторов от обвинения в пророссийской ангажированности. Тогда 27 февраля они зарегистрировали второй законопроект — «О регистрации иностранных агентов», который, по их словам, почти дословно списан с аналогичного американского закона FARA.

В случае принятия закон не только вводит в грузинское правовое поле пресловутое понятие иностранного агента, но и предусматривает за нарушение закона и административную, и уголовную ответственность. Согласно этой версии законопроекта, обязанность регистрироваться в качестве иностранного агента будет лежать уже на любом физическом и юридическом лице с иностранным финансированием, за исключением дипломатов и должностных лиц иностранного государства. За неисполнение закона предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.

7 марта грузинский парламент в первом чтении принял первый законопроект — «О прозрачности иностранного влияния». Однако после массовых акций протеста в центре Тбилиси правящая партия «Грузинская мечта» и парламентское большинство приняли решение отозвать его.

Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах

9 марта «Сила народа» опубликовала совместное с «Грузинской мечтой» заявление. В нем говорится, что законопроект решено отозвать, так как на него «был наклеен ложный ярлык „российского закона“». Политики пообещали позднее, «когда спадет эмоциональный фон», начать встречи с населением, чтобы объяснить людям цель законопроекта.

Принятый в первом чтении законопроект, из-за которого начался весь сыр-бор, считается ближе к российскому варианту закона об иноагентах. Именно его и отозвали на фоне протестов. Второй, который просто вынесли на обсуждение, больше ориентируется на американский вариант. Многие у нас считают, что тот, «американский», был просто для отвода глаз. На самом деле они (парламентарии. — NEWS.ru) не собирались его никак принимать, а просто сделали вид, что выбирают из двух вариантов, но с самого начала хотели принять именно «русский». Теперь правозащитники говорят, что просто сказать на словах, что мы отозвали закон, недостаточно. Отзыв должен еще пройти техническую процедуру, — пояснил NEWS.ru грузинский журналист из Тбилиси, который сам ходил на демонстрацию и попросил не называть его имя.

Как отмечают грузинские юристы, отозвать принятый в первом чтении законопроект по регламенту нельзя, такой процедуры не существует в законодательстве. Чтобы прекратить рассматривать инициативу, депутаты должны отклонить ее во втором чтении, отметил специалист по конституционному праву Грузии Вахушти Менабде.

Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Сотрудники полиции и участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Сотрудники полиции и участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Люди, пострадавшие от слезоточивого газа на митинге против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Люди, пострадавшие от слезоточивого газа на митинге против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Оказание помощи пострадавшему от слезоточивого газа на митинге против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Оказание помощи пострадавшему от слезоточивого газа на митинге против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Sputnik/РИА Новости Беспорядки у парламента в Тбилиси Фото: Sputnik/РИА Новости Беспорядки у парламента в Тбилиси Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Участники акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Сотрудники полиции и участник акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Сотрудники полиции и участник акции против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах

Правящая партия «Грузинская мечта» сейчас имеет 84 места в парламенте страны: у нее больше половины депутатов. 66 голосов остается за оппозиционными силами. При этом закон об иноагентах в первом чтении поддержали 76 депутатов, только 13 политиков проголосовали против.

Законопроект вызвал протесты еще до его принятия в первом чтении. Митинги у здания парламента, пусть и менее масштабные, проходили уже 6 марта. Во время рассмотрения законопроекта депутаты постоянно конфликтовали и даже дрались.