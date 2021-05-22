В Госдуме жёстко отреагировали на решение Киева о поставках воды в Крым

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Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал выдвинутые пресс-секретарём МИД Украины Олегом Николенко условия для восстановления поставок воды из Днепра в Крым. Он заявил, что Родину ни на что не меняют, сообщает РИА Новости.

Деоккупации Крыма не будет , а значит, и демилитаризации тоже. Каждый останется при своём — мы с Россией, а они с водой, потому что Родину не меняют ни на что, — отметил депутат.

Он добавил, что назвал «очередными бреднями» мнение Николенко о том, что военные РФ выпили всю воду в Крыму. Депутат отметил, что военные из РФ обеспечивают крымчан водой, а «Киеву это признавать, как говорится, не с руки».

Ранее стало известно, что на полуострове завершается подготовка иска к Украине о взыскании ущерба, причинённого водной блокадой. Об этом заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Глава рабочей группы по оценке ущерба отметил, что сумма ущерба в настоящий момент составляет 1,47 трлн рублей.