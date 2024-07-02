В Госдуме объяснили, о чем свидетельствует визит Орбана на Украину Депутат Слуцкий: визит Орбана на Украину говорит о воле к достижению мира

Фото: Администрация Президента Украины

Виктор Орбан, Владимир Зеленский

Премьер Венгрии Виктор Орбан не является адептом противостояния Запада с Россией, он здраво оценивает сложившуюся ситуацию, ее последствия и дальнейшие риски, заявил в беседе c NEWS.ru лидер партии ЛДПР, глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий. По его словам, в визите Орбана на Украину не следует искать двойной смысл, тем более что одним из первых предложений венгерского премьера Зеленскому стало предложение о прекращении огня и мирных переговорах с Россией.

Виктор Орбан мудрый и зрелый политик, одни из немногих, кто может защитить свои национальные интересы и противостоять диктату США в Европе. Одно из его первых предложений Владимиру Зеленскому — прекратить огонь и начать переговоры по урегулированию конфликта. Также Орбан провозгласил одной из главных целей венгерского председательства в ЕС — достижения мира на Украине. Не думаю, что стоит искать двойной смысл здесь. Премьер Венгрии явно не является адептом [противостояния], он здраво оценивает сложившуюся ситуацию, ее последствия и дальнейшие риски, — подчеркнул Слуцкий.

Ранее венгерский премьер прибыл в украинскую столицу, чтобы провести переговоры с Зеленским. Пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши заявил, что политики обсудят установление мира в регионе, а также вопросы двусторонних отношений.

Политолог Станислав Ткаченко отметил, что Венгрия может вывести Россию и Украину на путь мирных переговоров. Впрочем, по словам эксперта, Будапешт все же не сможет стать полноценной площадкой для диалога Москвы и Киева. Он предположил, что если мирные переговоры состоятся, то на Ближнем Востоке — в ОАЭ или Катаре.