В США заявили, что НАТО не имеет обязательств перед Украиной

Киеву не стоит рассчитывать на защиту НАТО в случае возможного конфликта с Россией, заявил «Четвёртому каналу» бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Он добавил, что ссылка на пятую статью устава Альянса неуместна, поскольку страна не является членом организации.

Тем самым НАТО сигнализирует, что не будет делать этого ради страны, которая не входит в Альянс. А Украина — такая страна. Потому НАТО не имеет обязательств перед ней, — сообщил он.

Волкер добавил, что согласно пятой статье устава организации, при нападении на члена НАТО другие участники Альянса должны «одномоментно» встать на его защиту. В случае же с Украиной cитуация обстоит иначе, и Альянс старается избежать двузначноcти. По словам Волкера, такая ситуация может дать «зелёный свет» потенциальному агрессору.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало сообщение о «вторжении» России на Украину. После того как на это обратили внимание журналисты, статью признали ошибкой и удалили. Сообщение о якобы начале военных действий провисело на основной странице издания более получаса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что ошибочная публикация агентства Bloomberg о начале «вторжения России» на Украину свидетельствует об опасности агрессивных заявлений Запада и показывает, как подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям.