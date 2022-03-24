В Гонконге антироссийские санкции назвали нарушением прав человека

Введённые США и их союзниками антироссийские санкции являются нарушением Устава ООН и прав человека. Такое мнение изложено в статье гонконгской газеты South China Morning Post.

Пекин слишком силён, чтобы заставить его встать на сторону Вашингтона против Москвы, и будет торговать с теми, с кем захочет, в соответствии с международным правом, — говорится в статье.

США «не имеют законных оснований навязывать свою гегемонию РФ и Китаю» из-за ситуации на Украине, комментируют авторы публикации состоявшийся 18 марта разговор между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином.

По мнению обозревателей гонконгского издания, «американские попытки запугивания направлены не только против Китая, но и против всех стран, не входящих в НАТО и не вставших на сторону Белого дома».

Если Китай, Индия, Бразилия, Латинская Америка и Ближний Восток не смогут противостоять давлению Запада и сказать «нет» гегемонистскому поведению, которое бросает вызов международному праву, кто знает, какая страна может стать следующим объектом претензий и санкций после России? — задаются вопросом авторы.

Газета отмечает стремление США продвигать расширение НАТО на восток и в этом плане Соединённые Штаты находятся «не в том положении», чтобы судить о восприятии безопасности других стран. Вашингтон, уверены обозреватели, не имеет никакого права судить о правовой природе конфликта на Украине и квалифицировать как «вторжение» российскую военную операцию.

Своими антироссийскими санкциями США и их союзники нарушили Устав ООН и многие закрепленные в нём фундаментальные права человека, на что мир должен обратить внимание, — говорится в статье.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что глава российского государства Владимир Путин пытается развалить Североатлантический альянс (НАТО). Хозяин Белого дома отметил, что такое намерение у президента России «было с самого начала» после его прихода к власти.