В Германии рассказали про планы по ускоренному вывозу зерна с Украины Handelsblatt рассказала про планы ФРГ по ускоренному вывозу зерна с Украины

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Уполномоченный правительства ФРГ по железнодорожным перевозкам Михаэль Тойрер заявил, что власти Германии намерены помочь ускоренно вывезти украинское зерно на территорию Евросоюза с помощью железнодорожного транспорта, пишет газета Handelsblatt. Он добавил, что таким образом получится вывезти до 10 миллионов тонн зерна. Представитель Германии при этом указал на то, что на Украине всего хранится до 23 миллионов зерна.

Мы делаем всё возможное для того, чтобы зерно можно было перевозить из Украины по железной дороге для предотвращения глобального голода, — рассказал Тойрер.

Транспортировка украинского зерна по морю осложнена тем, что войска ВСУ заминировали порты в Чёрном море.

Сенатор Алексей Пушков ранее назвал «сдвигом в позиции НАТО» заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, допустившего, что Украине придётся пойти на территориальные уступки для восстановления мира. Парламентарий отметил, что Запад постепенно приходит к осознанию, что Украина не способна одержать победу. Он добавил, что США и многие европейские страны придумывают варианты выхода из кризиса. Сенатор при этом признался, что некоторые страны «делают ставку на максимальное затягивание конфликта».