«Намечается сдвиг»: Пушков про позицию НАТО по Украине Пушков рассказал про «сдвиг» в позиции НАТО по Украине

Фото: Benoit Doppagne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале назвал «сдвигом в позиции НАТО» заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, допустившего, что Украине придется пойти на территориальные уступки для восстановления мира. Парламентарий отметил, что Запад постепенно приходит к осознанию, что Украина не способна одержать победу. Он добавил, что США и многие европейские страны придумывают варианты выхода из кризиса.

Первой ласточкой было заявление Г. Киссинджера на Давосском форуме, где он призвал Киев к уступкам Москве ради предотвращения более крупной войны с участием США и России. Затем со схожей оценкой выступил крупный американский эксперт Э.Латтвек, — поделился Пушков.

Сенатор при этом признался, что некоторые страны «делают ставку на максимальное затягивание конфликта».

Польский депутат Европарламента Радослав Сикорский ранее заявил, что Запад может «подарить» Киеву ядерные боеголовки для противостояния с Россией в ходе спецоперации на Украине. Политик отметил, что у западных стран есть такая возможность, а Украине подобная помощь «необходима». Он при этом не стал уточнять о возможной реакции Москвы на подобные действия. В России неоднократно критиковали США и союзников по НАТО за поставки вооружений Украине.