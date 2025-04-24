В Германии раскрыли главную причину интереса Трампа к России Spiegel: Россия может предложить Трампу гораздо больше Украины

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Дональд Трамп

Украине, в отличие от России, практически нечего предложить на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом, написал в статье для Spiegel корреспондент немецкого издания в Москве Кристиан Эш. Так журналист прокомментировал план президента США по урегулированию конфликта.

Главная проблема, с которой сталкивается Украина: в отличие от России, она мало что может предложить бизнесмену Трампу, — написал Эш.

Москва, по его словам, может говорить с Вашингтоном о Китае и Ближнем Востоке, Арктике и нефти, ядерном оружии и ядерной программе Ирана, стараясь показать деловые и политические перспективы. Но Киев «может говорить только об Украине», заключил журналист.

Ранее журналист немецкого издания Focus Ульрих Райтц заявил, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине напоминает раздел нацистской Германии. Он считает, что «параллели очевидны». В конечном итоге Крым будет признан российской территорией «почти в соответствии с международным правом». Кроме того, восточные регионы Украины также де-факто останутся за Россией, предположил Райтц.

До этого Трамп заявил, что Россия готова к заключению мирной сделки по Украине. Однако он отметил, что предстоит еще договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским.