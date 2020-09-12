В Fitch объяснили, почему Украина не спешит закупать у США сжиженный газ

https://static.news.ru/photo/1e3ffa54-f62a-11ea-8522-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Закупки Украиной сжиженного природного газа из США могут носить только разовый характер. Системно получать топливо из-за океана Киев не может из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.

Такое мнение выразил в разговоре с РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

У Украины нет инфраструктуры, чтобы напрямую покупать СПГ, это сделает его более дорогим по сравнению с виртуальным реверсом. Какие-то разовые сделки возможны, но вряд ли Украина будет системно закупать в США сжиженный газ, — отметил эксперт.

Киев полностью перешёл на виртуальный реверс российского газа. На территории Незалежной остаётся около половины транзитных объёмов.

Маринченко считает, что ещё более выгодным вариантом для Киева в теории могли бы стать прямые закупки газа у Москвы. В настоящее время свою маржу снимают трейдеры, что делает виртуальный реверс более дорогим.

Сейчас, после заключения соглашения о транзите, отношения между «Газпромом» и «Нафтогазом» в целом конструктивные, нельзя исключить, что в итоге стороны перейдут на прямые закупки, но этому могут мешать политические соображения: тема газовых поставок на Украине остаётся сильно политизированной, — подчеркнул Маринченко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина остановила закупку СПГ у США. Это связано со снижением популярности американского президента Дональда Трампа, рассказывает издание The Time. По данным его источников, в Киеве опасаются, что возможное избрание Джо Байдена президентом Соединённых Штатов в ноябре приведёт к срыву ранее заключённых договорённостей, самая значительная из которых оценивается примерно в $20 млрд.