В Европе заявили о предстоящих переговорах по поставкам газа из России Евродепутат Мариани: ЕС в ближайшие месяцы начнет переговоры по поставкам газа из России

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил «Известиям», что страны Евросоюза в ближайшие месяцы могут начать переговоры по поставкам газа из России. Парламентарий при этом добавил, что европейские лидеры пока опасаются шантажа со стороны президента Украины Владимира Зеленского и недовольства со стороны США. Он отметил, что европейцы пока не пострадали от перебоев с энергоснабжением из-за мягкой зимы.

Думаю, переговоры по поставкам российского газа начнутся в течение нескольких месяцев. Пока европейские столицы слишком сильно боятся вызвать недовольство Вашингтона или подвергнуться шантажу со стороны президента Украины Владимира Зеленского, — сказал Мариани.

По его словам, Европе не получится долго избегать поставки российского газа, так как альтернатива в виде сжиженного газа слишком дорогая.

Ранее глава крупнейшей норвежской энергетической компании Equinor Андерс Опедал сообщил, что в 2023 году на территории Европы сохранится дефицит газа. Он подчеркнул, что цены на рынке, вероятно, будут сильно колебаться. Опедал также отметил, что сейчас в Европе тепло, что влияет на стоимость топлива.