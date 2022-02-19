В ЕС признали, что пока не смогут заместить поставки российского газа

В ближайшее время ЕС не сможет заместить поставки российского газа за счёт американского СПГ, признала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в субботу, 19 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности, передаёт ТАСС. При этом, как она заявила ранее, санкции ЕС против РФ в случае войны на Украине затронут и энергетический сектор.

В ближайшее время мы не сможем заместить поставки газа из России на СПГ, который нам поставляют наши ближайшие друзья, в частности США, — заявила глава Еврокомиссии.

Она напомнила, что Россия поставляет в ЕС 40% всего закупаемого сообществом газа.

Евросоюз хочет, чтобы Соединённые Штаты стали его основным поставщиком природного газа, это следует из документа Еврокомиссии «Торговля СПГ между ЕС и США». В настоящее время главным поставщиком природного газа в Евросоюз остаётся Россия. В документе сказано, что в 2021 году экспорт сжиженного природного газа в ЕС был самым высоким по объёму, составив более 22 млрд кубометров с оценочной стоимостью $12 млрд. В январе импорт достиг максимального месячного значения в 4,4 млрд кубометров.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что в случае начала войны на Украине антироссийские санкции затронут энергетический сектор и высокие технологии, что продемонстрирует единство Евросоюза и НАТО.