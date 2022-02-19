Санкции ЕС против РФ в случае войны на Украине затронут энергетику

Санкции ЕС против России в случае начала войны на Украине затронут энергетический сектор и высокие технологии, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Handelsblatt. По её словам, ЕС и НАТО будут сохранять полное единство в условиях украинского кризиса.

Речь идёт о высокотехнологичных комплектующих, которые Россия сама просто заменить не сможет, в сфере искусственного интеллекта и вооружений, квантовых компьютеров, лазеров и космических полётов, — заявила политик.

России сейчас необходимо срочно модернизировать свою экономику, отметила фон дер Ляйен, но этого не удастся сделать без технологий, в которых Запад занимаем ведущую позицию в мире.

По её словам, Еврокомиссия разработала масштабный и комплексный пакет финансовых и экономических санкций, который включает ряд мер - от ограничения доступа к иностранному капиталу до экспортного контроля технологических товаров.