В Италии рассказали, какие санкции могут быть введены против РФ

Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что итальянские власти настаивают на том, чтобы возможные санкции против России затрагивали только узкие сферы, исключая энергетику, передаёт слова Драги ТАСС.

Италия при обсуждении возможных санкций в отношении РФ настаивает на том, чтобы они затрагивали узкие сферы, исключая энергетику, — сообщает премьер-министр Италии.

Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники сообщал, что возможное исключение энергетического сектора из обсуждаемых санкций против РФ обсуждают в настоящее время страны Евросоюза, инициатором этого стала Италия.

Драги в пятницу провёл телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. Стороны договорились ввести против России серьезные экономические санкции в случае эскалации ситуации на Украине.

Драги ранее подтвердил, что его визит в Россию и встреча с президентом РФ Владимиром Путиным могут состояться в ближайшее время. Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Италию содействовать в организации переговоров с российским лидером.