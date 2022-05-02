В Ереване задержали более 100 участников протестов против Пашиняна

Сотрудники правоохранительных органов на объединённом митинге оппозиции в Ереване / Фото Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

В столице Армении полицейские задержали 125 участников акций протеста оппозиции, требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Митингующие перекрыли центральные улицы Еревана, часть из которых силовикам удалось разблокировать, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции.

По состоянию на 09:40 (08:40 мск) в участки полиции были доставлены 125 участников акции, — сказали в пресс-службе.

Депутат парламента от Республиканской партии Армении Тигран Абрамян заявил, что правоохранительные органы действуют силой, поскольку получили политический заказ. Он заверил, что оппозицию это не остановит.

Сторонники отставки Пашиняна собрались на митинг в центре Еревана 1 мая. Они установили палатки на площади Франции для проведения бессрочной забастовки. Организаторы акции подчёркивали, что все действия будут в рамках закона, и призвали граждан не поддаваться на провокации.