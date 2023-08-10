В Эквадоре ввели режим ЧП после убийства кандидата в президенты

Фото: Nayra Halm/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Эквадора Гильермо Лассо подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на 60 дней, сообщила газета El Universo. В рамках него предусматривается мобилизация вооруженных сил на всей территории страны. Соответствующее решение было принято после убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо.

Глава государства также объявил трехдневный национальный траур. Он назвал произошедшее политическим преступлением, добавив, что на данный момент задержаны шесть человек. По словам президента, предполагаемый исполнитель теракта погиб.

Председатель Национального избирательного совета Диана Атамайнт также опровергла информацию об отмене досрочных выборов в стране. По ее словам, они пройдут 20 августа.

Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо был убит во время предвыборного митинга 10 августа. Соответствующее мероприятие проходило в городе Кито. Политику трижды выстрелили в голову, он скончался на месте.

По данным El Universo, ранения получили еще восемь человек. Семь из них были госпитализированы.

Один из участников митинга заснял на видео момент убийства Вильявисенсьо. На опубликованных кадрах видно, что в политика выстрелили сразу после того, как он сел в автомобиль.