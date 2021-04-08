В ДНР заявили о флаге вермахта на позициях ВСУ при визите Зеленского

Флаг нацистской Германии подняли на одной из позиций украинских военных, когда с визитом там находился президент Украины Владимир Зеленский.
В объектив камер наблюдения ополченцев на передовой попал стяг на территории Марьинки,
Развешенная тряпка оказалась флагом вермахта нацистской Германии, — подчеркнули в пресс-службе, показав видео.
Также в ДНР отмечают, что это не первый подобный инцидент в зоне конфликта. В 2019 году похожую символику в том же районе украинские силовики вывешивали в преддверии Дня Победы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Зеленский лично оценил степень напряжённости в Донбассе. Он заявил о фактах провокаций по отношению к украинским военным. Глава государства утверждает, что со стороны самопровозглашённых республик ведутся прицельные обстрелы. Он также высказал мнение, что все украинские чиновники должны регулярно по очереди приезжать в Донбасс и поддерживать солдат.