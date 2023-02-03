В ЦРУ сделали прогноз по Украине на следующие полгода Директор ЦРУ Бернс: следующие шесть месяцев станут критическими для Украины

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Директор ЦРУ США Уильям Бернс заявил, что предстоящие шесть месяцев станут «критическими» для Украины в конфликте с Россией, сообщает CBS News. Глава ведомства отметил, что Москва рассчитывает на «политическую усталость» западных стран. По его словам, российское руководство не настроено на переговоры.

Разведывательное управление считает, что следующие шесть месяцев будут «критическими» для Украины в ее борьбе против России, — сказал Бернс.

Он при этом не стал прогнозировать исход конфликта на Украине.

Ранее новостное агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на официальные лица США и стран Евросоюза, что украинские военные вскоре могут отступить из Артемовска, а поставленное ранее западное оружие не поможет ВСУ. Собеседники агентства уточнили, что этот шаг необходим для того, чтобы Киев мог начать весеннее наступление на юге. В статье отмечается, что украинские войска ожидают сложные недели. Автор материала добавил, что наступательная бронетехника, которую Запад обещал поставить, «поступит на Украину не скоро».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что поставляемые на Украину танки Leopard 2 будут сожжены подобно фашистским «Тиграм» в Сталинградской битве, которая завершилась 80 лет назад победой советских войск. По его словам, нынешнему руководству Германии следует объяснить гражданам, зачем было помогать киевскому режиму готовиться к войне с Россией и втягивать в противостояние немецкий народ.