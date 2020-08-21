В Чёрном море обнаружено крупное месторождение газа

Турция обнаружила в Чёрном море крупное месторождение природного газа. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, запасы газа на найденном месторождении составляют 320 млрд кубометров,
Мы обнаружили в Чёрном море крупнейшее в истории страны месторождение природного газа. Объёмы составляют 320 млрд кубометров, — сказал он.
По его словам, планируется, что к 2023 году начнутся поставки этого газа гражданам страны,
Ранее NEWS.ru писал о том, что турецкое руководство обязано срочно остановить бурение в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра и начать диалог с Евросоюзом для снижения напряжённости в регионе, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
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