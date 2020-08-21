В Чёрном море обнаружено крупное месторождение газа

https://static.news.ru/photo/8d6dc2b6-e3ac-11ea-86ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Турция обнаружила в Чёрном море крупное месторождение природного газа. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, запасы газа на найденном месторождении составляют 320 млрд кубометров, передаёт телеканал NTV. Турецкий лидер заявил, что это «событие исторического масштаба». Открытие было совершено буровым судном.

Мы обнаружили в Чёрном море крупнейшее в истории страны месторождение природного газа. Объёмы составляют 320 млрд кубометров, — сказал он.

По его словам, планируется, что к 2023 году начнутся поставки этого газа гражданам страны, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что турецкое руководство обязано срочно остановить бурение в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра и начать диалог с Евросоюзом для снижения напряжённости в регионе, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.