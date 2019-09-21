https://static.news.ru/photo/71dbd724-dd98-11e9-956b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Montres Breguet/Instagram.com

Возле здания мэрии в Киеве у Георгия Ясинского, депутата от партии «Европейская солидарность», созданной экс-президентом Петром Порошенко, украли дорогостоящие швейцарские часы.

Как сообщает Strana.ua, обнаружив пропажу, нардеп сразу обратился в полицию. Ясинский предположил, что часы с его руки карманники незаметно сняли вблизи горадминистрации. По данному факту заведено уголовное дело о краже.

Сообщается, что часы соратника Порошенко были швейцарской марки класса «люкс» Breguet. Средняя цена на них составляет $31,5 тыс, столько же стоит однокомнатная квартира в Киеве.

Как ранее писал News.ru, Порошенко заявил, что его младший сын Михаил ультиматумом заставил семью разговаривать дома только на украинском языке. Исключение он сделал только для английского языка.