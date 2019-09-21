https://static.news.ru/photo/f2d1144a-dd0f-11e9-bfcc-fa163e074e61_660.jpg Петр Порошенко с семьей Фото: Александр Максименко/РИА Новости

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил ультиматумом заставил семью разговаривать дома только на украинском языке. Исключение только для английского языка.

В августе сын и две дочери Порошенко пришли на митинг в поддержку экс-президента к зданию Госбюро расследований. В ходе митинга сын экс-президента заявил журналистам, что в повседневной жизни обычно говорит на русском языке и любит украинский язык «всем сердцем».

Все мои дети блестяще владеют украинским языком. Михаила был очень расстроен, вернулся домой и нам выставил ультиматум, что дома мы общаемся исключительно на украинском и он за этим следит, вплоть до штрафов. Потом договорились, что можно перейти на английский, если забыл украинское слово, — заявил Порошенко в передаче «Рандеву» на «Пятом канале».

Михаилу Порошенко 18 лет, вместе с сёстрами, которые старше его на год, он учится в Великобритании.

Как писал News.ru, Пётр Порошенко не явился 18 сентября в Государственное бюро расследований на допрос. Бывший украинский лидер, который является фигурантом 13 уголовных дел, будет вызван на новые допросы, которые запланированы на 27 сентября и 3 октября. Его подозревают в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, легализации в офшорах преступных доходов. Официальные объявления Порошенко пока не предъявлены.