https://static.news.ru/photo/9212aa64-da13-11e9-b7ec-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-президент Украины Пётр Порошенко не явился в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова. По её данным, повестка ему будет направлена повторно.

Пётр Порошенко не явился на допрос, — передаёт слова Ивановой « Интерфакс-Украина ».

Бывший украинский лидер, который является фигурантом 13 уголовных дел, будет вызван на новые допросы, которые запланированы на 27 сентября и 3 октября.

Ранее News.ru писал, что Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском». Он входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.