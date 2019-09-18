Экс-президент Украины Пётр Порошенко не явился в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос.
Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова. По её данным, повестка ему будет направлена повторно.
Пётр Порошенко не явился на допрос, — передаёт слова Ивановой «
Интерфакс-Украина».
Бывший украинский лидер, который является фигурантом 13 уголовных дел, будет вызван на новые допросы, которые запланированы на 27 сентября и 3 октября.
Ранее News.ru писал, что Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском». Он входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.