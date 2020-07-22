В Бразилии зафиксирован антирекорд по числу новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/40523560-ccb5-11ea-ac9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre Lucas/Global Look Press

В Бразилии за прошедшие сутки выявили 67 860 новых случаев коронавируса. Это стало наибольшим суточным приростом заболеваемости с начала пандемии. Всего число выявленных случаев коронавируса в стране достигло 2 227 514.

Рекордные 16 777 новых случаев заражения были зафиксированы в штате Сан-Паулу, где на протяжении последней недели ежедневно регистрировалось порядка 6,6 тыс. положительных результатов тестов на коронавирус, — сообщает ТАСС, ссылаясь на Минздрав страны.

По данным ведомства, за прошедшие сутки в Бразилии умерли 1284 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19, в результате чего число жертв коронавируса достигло 82 771. За время пандемии в стране справились с инфекцией 1 532 138 пациентов, при этом 612 605 до сих пор являются активными носителями вируса. Бразилия занимает второе место в мире по числу инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США.

Как писал NEWS.ru, бразильский президент Жаир Болсонару в третий раз сдал тест на COVID-19, он вновь дал положительный результат. О заражении коронавирусом бразильского лидера стало известно две недели назад. Болсонару по-прежнему находится в добром здравии, за ним наблюдают медики. С тех пор как президенту поставили диагноз, он работает в своей резиденции Паласио-да-Альворада, не посещая публичные мероприятия.