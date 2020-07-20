Мир

В Бразилии два министра заразились коронавирусом

21:59, 20 июля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бразильский министр образования Милтон Рибейру и его коллега по гражданским правам Оникс Лоренцони сообщили о своём заражении коронавирусом. Соответствующие заявления они сделали в своих Twitter-аккаунтах.

В четверг вечером я начал ощущать симптомы, которые могли быть связаны с COVID; в пятницу я прошёл тестирование, включая ПЦР-тест, и сегодня был получен результат, был обнаружен COVID, — написал Лоренцони.

У Рибейру коронавирус был выявлен после общения с президентом страны Жаиром Болсонару. Тогда ещё было неизвестно, что он болен.

На сегодняшний день в мире зафиксировано 14 671 459 человек, заражённых коронавирусом. Погибли от инфекции 609 482, а выздоровели — 8 740 960 пациентов. Лидером по числу заболеваний остаются США, второе место занимает Бразилия, за ней расположилась Индия, а на четвёртой строке — Россия. ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

Как ранее информировал NEWS.ru, заболевший COVID-19 президент Бразилии Жаир Болсонару провёл очную встречу со сторонниками в своей официальной резиденции.

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