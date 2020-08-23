В берлинской клинике рассказали о графике посещения Навального

https://static.news.ru/photo/1527bab2-e5ed-11ea-89c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/Global Look Press

График посещения оппозиционера Алексея Навального в немецкой реабилитационной клинике Charite остаётся на усмотрение врачей. Как отметили в медучреждении, этот вопрос находится в компетенции врачей.

В принципе, посещение больных в отделении интенсивной терапии клиники Charite возможно одним родственником, — сообщили РИА Новости в пресс-службе клиники, отметив, что этот человек перед этим «должен удостоверить свою личность».

Там добавили, что в клинике действуют строгие правила. В условиях эпидемии коронавируса абсолютно все посетители и медперсонал носят защитные маски.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Оппозиционера госпитализировали в омскую больницу, где он позже впал в кому. 22 августа пациента переправили воздушным судном в берлинскую клинику Charite.

Как писал NEWS.ru, пока неизвестно, из-за чего Навальный впал в кому. По предварительным данным, он мог получить интоксикацию из-за нейролептиков. Медики исключили у оппозиционера коронавирусную инфекцию, инсульт, инфаркт, а также отёк мозга.

Как заявила врач-реабилитолог Анна Бондаренко, состояние здоровья Алексея Навального пока не позволяет сделать точные прогнозы о его восстановлении. По её словам, он находится в коме второй степени, а это означает поражение центральной нервной системы. Дальнейшая судьба Навального будет зависеть от того, насколько быстро и точно поставят ему диагноз и назначат лечение. Пока, по словам специалиста, делать какие-либо прогнозы преждевременно.