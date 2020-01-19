https://static.news.ru/photo/3eed98ea-3ab6-11ea-bf1a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Фото: kremlin.ru

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган начали двустороннюю встречу в преддверии берлинской международной конференции.

Переговоры лидеров двух стран проходят при участии делегаций. Российскую сторону представляют исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, замминистра обороны Александр Фомин. Организаторы отвели на беседу российского и турецкого лидеров около 40 минут, уточняет РИА Новости.

Конференция, которая пройдёт в Берлине 19 января, посвящена урегулированию ситуации в Ливии, передаёт в Twitter агентство Anadolu.

#BREAKING Turkish, Russian presidents start bilateral meeting ahead of Berlin conference on Libya — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 19 января 2020 г.

Ранее NEWS.ru писал, что главы МИДов и МО России и Турции обсудили в Москве пути урегулирования конфликта в Ливии. Для участия в переговорах в российскую столицу прибыли представители противоборствующих сторон. Делегация Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром в итоге покинула Москву, не подписав соглашение о перемирии.

В Берлине 19 января запланирована международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос. На мероприятие приглашены представители России, Соединённых Штатов, стран Евросоюза, Турции, Египта, ООН.

В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживает маршал Халифа Хафтар и его армия. Турция в этом конфликте выступает на стороне ПНС.