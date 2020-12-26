Белоруссия обвинила Польшу в попытке завербовать дипломата и военного

https://static.news.ru/photo/b370b3dc-487a-11eb-ae83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Польские спецслужбы пытались завербовать белорусских дипломата и военного. Об этом сообщил государственный телеканал «Беларусь 1».

По версии белорусских СМИ, в ноябре-декабре сотрудники военной контрразведки шантажом, подкупом и угрозами пытались склонить к предательству помощника военного атташе.

Обещали полный пансион: деньги, недвижимость, новую жизнь в одной из стран ЕС. Дипломат не дрогнул и получил ультиматум: покинуть дипмиссию в Варшаве, — заявили в эфире телеканала.

Также, по данным белорусских СМИ, «кадровому офицеру, который проходил в Польше языковые курсы, та же спецслужба предложила выбор — стать информатором или надолго забыть о визитах в ЕС». Офицер сообщил об этом в Минск. В МИД Белоруссии отреагировали на оба этих факта.

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи в Минске с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным заявил, что белорусская разведка перехватила разговор о фальсификации отравления Навального между Варшавой и Берлином. На следующий день запись обнародовало государственное телевидение. Из разговора, который ведут некие Ник и Майк, следует, что никакого отравления не было и всё это — спектакль, призванный лишить российской поддержки Белоруссию, где никак не получается сместить главу государства, который оказался «крепким орешком».

Берлин и Варшава назвали перехваченный разговор фальшивкой.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко заявил, что белорусская и российская разведки нашли под Варшавой и в Киеве центры спецслужб Соединённых Штатов. По его словам, их персонал работает против Минска.