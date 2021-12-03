В Белом доме рассказали, о чём Байден поговорит с Путиным

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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что пришло время начать диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским «о соседстве». Он отметил в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live», что подобный шаг необходим, поскольку речь идёт о соседних государствах.

Нам в любом случае стоило бы сесть и говорить о соседстве, речь уже не об одном государстве, — отметил Пушилин. Он добавил, что с избранием Зеленского президентом появилась надежда, что...