В Белом доме рассказали, о чём Байден поговорит с Путиным
Белый дом назвал одну из тем предстоящей беседы Байдена и Путина
Евгений Бугров
Евгений Бугров
01:43, 05 декабря 2021
Джен ПсакиФото: Chris Kleponis/CNP/Global Look Press
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Белый дом официально подтвердил, что 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин проведут беседу. В Вашингтоне указали, что американский лидер выразит обеспокоенность «военной активностью» Москвы на границе с Украиной, сообщает РИА Новости.
Президент Джозеф Р. Байден проведёт звонок по защищённой линии видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 7 декабря, — заявили в Белом доме.
По словам пресс-секретаря американской администрации Джен Псаки, президенты обсудят темы, касающиеся отношений между двумя странами, в том числе стратегическую стабильность и киберсферу.
Президент Байден подчеркнёт обеспокоенность США российской военной активностью на границе с Украиной и подтвердит поддержку Соединёнными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины, — пояснила Псаки.
Ранее стало известно, что Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры по защищённой видеосвязи во вторник, 7 декабря. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Уточняется, что стороны обсудят Украину и другие вопросы.