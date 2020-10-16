В Бельгии закрывают кафе и рестораны и вводят комендантский час

https://static.news.ru/photo/7955b7c8-0ff0-11eb-8f56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Herbert Berger/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти Бельгии решили ввести несколько мер в связи с пандемией коронавируса. Все бары и рестораны закроются на месяц. В стране вводится комендантский час.

Информацию об этом распространили в эфире местного телеканала RTBF представители правительства после многочасового совещания. Меры вступят в силу 19 октября.

Ближайшие недели будут очень трудными, но мы должны принять эти меры, чтобы избежать худшего, — цитирует премьер-министра Бельгии Александра Де Кро Reuters.

Кроме того, будет запрещена продажа алкоголя после 20:00. Работа на дому становится обязательной для большинства сотрудников. Помимо этого, дома бельгийцам разрешено принимать не более четырёх человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в столице Бельгии Брюсселе как минимум на месяц закрываются кафе и бары из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Ресторанам разрешили продолжить работу при условии, что они будут открыты только до 23:00, а количество гостей за одним столиком не будет превышать четырёх человек.