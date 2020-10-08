В Баку сообщили об ударе по городу Барда из комплексов «Точка-У» ВС Армении

https://static.news.ru/photo/5b5d546e-094d-11eb-9691-fa163e074e61_660.jpg Фото: function.mil.ru

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле армянскими военными территории Бардинского района из тактического ракетного комплекса «Точка-У».

По данным военного ведомства, в результате удара были ранены семь человек.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в военных преступлениях против мирных граждан. Он также отметил, что Азербайджан наносит удары исключительно по военным объектам в Нагорном Карабахе, писал NEWS.ru.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.