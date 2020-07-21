В Австрии повторно ввели обязательное ношение масок в супермаркетах

https://static.news.ru/photo/99280a40-cb8c-11ea-b230-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Австрии вернулись к практике обязательного ношения медицинских масок в супермаркетах, банковских и почтовых отделениях для борьбы с распространением COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление канцлера Австрии Себастьяна Курца, который объяснил эти меры тем, что в последние недели рост числа новых инфицированных в сутки составляет трёхзначное число.

Мы решили снова ввести обязательное ношение масок в супермаркетах, банковских и почтовых отделениях, во всех областях повседневной жизни, — цитирует его агентство.

Курц добавил, что болезнь по-прежнему существует и что есть опасность заразиться. Он призвал соблюдать дистанцию и гигиену и отметил, что защита носа и рта имеет символический эффект.

Отмечается, что ещё 14 апреля власти республики приступили к пошаговой отмене ограничительных мер с шагом в две недели. Первыми открылись маленькие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также строительные и садовые. С 15 июня защита носа и рта была необходима только в трёх случаях: в общественном транспорте, в сфере здравоохранения, включая аптеки, и предприятиях сферы услуг, где нельзя соблюсти минимальную дистанцию.

Как писал NEWS.ru, власти Австрии продлили c 15 июля до 31 июля 2020 года запрет регулярных пассажирских авиарейсов с некоторыми странами, включая РФ, на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19).