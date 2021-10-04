В Австралии подали иск против обязательной вакцинации от COVID-19

Судебный иск против правительства одного из штатов Австралии по поводу обязательной вакцинации от COVID-19 подала учительница колледжа Белинда Сентар. Она считает такую политику властей дискриминационной, сообщил телеканал ABC.

Таким образом женщина попросила Верховный суд штата Виктория пресечь практику обязательной вакцинации для преподавательского состава школ, введённую в сентябре. По мнению Сентар, это решение не признаёт прав гражданина на согласие в случае медицинского вмешательства и является дискриминационным.

Предложенное предписание не соответствует положениям международного права, федеральных законов, австралийской политике и порядкам, а также Хартии прав человека штата Виктория, — заявила Сентар.

Более того, учительница ссылается также на Акт о справедливых трудовых отношениях Австралии, Всеобщую декларацию о биоэтике и правах человека ЮНЕСКО, Международный пакт о гражданских и политических правах, Врачебный кодекс Австралии и Нюрнбергский кодекс.

Ранее австралийцы возмутились ужесточением правил выезда за границу. Покинуть страну они не могут уже больше года. По словам экспертов, люди буквально стали заложниками ситуации, находясь практически в ловушке.