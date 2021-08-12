Австралийцы возмутились ужесточением правил выезда за границу

Жители Австралии уже больше года не могут выехать за пределы страны, не имея на то веской причины. Причём новые правила коснулись и тех, кто жил на две страны, оказавшись из-за этого в ловушке. Об этом сообщает «360».

Как сообщают эксперты, нововведение означает, что человек становится заложником ситуации, находясь практически в ловушке, и абсолютно нет никакой разницы, будь то житель Австралии или любой другой страны.

Сами местные жители крайне возмущены сложившимися обстоятельствами. Они считают, что власти сами не понимают происходящего и не видят ясной возможности решить проблему с коронавирусом, поэтому просто вводят тотальные ограничения.

Кроме того, люди просто устали от запретов, так как многие ограничения длятся уже больше года. Например, в некоторых штатах запрещено удаляться от дома на расстояние больше 5 км. И хотя власти помогают людям хоть как-то выживать, легче от этого не становится.

При этом наблюдается политика двойных стандартов, отмечают некоторые жители. Если обычные люди лишнего шага сделать не могут, то власть имущие и обеспеченные могут спокойно передвигаться куда угодно. Так, недавно страну посетила актриса Натали Портман со своей семьёй и никаких запретов для них не было.

Ранее стало известно, что в столице Австралии Канберре ввели семидневный локдаун из-за одного выявленного случая заражения коронавирусом. Жители города смогут покидать дома только в случае необходимости.