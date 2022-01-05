В Алма-Ате радикалы открыли огонь по бойцам Нацгвардии

Радикалы 5 января открыли огонь по силам Национальной гвардии у здания администрации казахстанской столицы Алма-Аты, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель». Отмечается, что среди сотрудников силовых структур есть раненые.

По данным местных СМИ, в результате протестов в Алма-Ате пострадали порядка 20 сотрудников Нацгвардии. Отмечается, что около пяти силовиков получили серьёзные травмы, их унесли на руках сослуживцы.

Ранее в соцсетях появились кадры штурма мэрии Алма-Аты. На видеозаписи видно, как толпа проникает в помещение, вокруг взрываются, предположительно, светошумовые гранаты. Известно, что в ходе противостояний с полицией протестующие забирали у силовиков гранаты, дубинки и полицейские щиты.

Акции протеста в Казахстане вспыхнули из-за резкого роста цен на газ. Митинги начались в первые дни нового года в городах Жанаозен и Актау в Мангистауской области. Участники акций требуют от властей немедленной «смены политического режима» в стране. Впоследствии в Алма-Ате и в Мангистауской области был введён режим чрезвычайного положения.

Утром 5 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Кабмин продолжит исполнять свои обязанности до утверждения нового состава. Временно исполняющим обязанности премьера назначен Алихан Смаилов.

Первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации России Владимир Джабаров выразил уверенность, что казахские власти сами справятся с урегулированием сложившейся в республике ситуации. Однако в случае необходимости, по его словам, Россия готова оказать Казахстану любую помощь невоенного характера.