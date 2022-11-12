Уоллес оценил вывод российской армии из Херсона Глава Минобороны Великобритании Уоллес назвал отход из Херсона «стратегическим поражением»

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес оценил отход российской армии из Херсона и с правого берега Днепра. Он назвал произошедшее «стратегическим поражением», передает BBC. По словам Уоллеса, простые люди в России должны, вероятно, задать себе вопрос: «Зачем все это было?».

В результате российская армия понесла большие потери в живой силе, а добилась лишь международной изоляции и унижения, — сказал министр.

Великобритания, как и мировое сообщество, будет и дальше поддерживать украинскую сторону, заметил глава ведомства. Как заключил Уоллес, продолжит наступать. Также британский министр призвал воздержаться от недооценки «угрозы», исходящей от Москвы.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.

Ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что энергетическая система Херсона полностью уничтожена. По его словам, на восстановление может уйти примерно месяц. Сахарук добавил, что наиболее сложной ситуация с электроснабжением остается в центральных и северных регионах Украины, в том числе в Киеве и Киевской области.