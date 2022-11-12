В украинской ДТЭК заявили о полном разрушении энергосистемы Херсона

Энергетическая система Херсона полностью уничтожена, заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. По его словам, на восстановление может уйти примерно месяц. Сахарук добавил, что наиболее сложной ситуация с электроснабжением остается в центральных и северных регионах Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, передает Obozrevatel.ua.

Херсон... Там не то что графиков, там вообще нет электроэнергии, — подчеркнул Сахарук.

Исполнительный директор ДТЭК добавил, что поврежденным оказалось оборудование, которое позволяет передавать ток от мест генерации. Кроме того, все еще наблюдается нехватка техники. При этом Сахарук заявил, что для возобновления электроснабжения Херсона оборудования должно быть достаточно.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.

Ранее пресс-секретарь заместителя председателя правительства Херсонской области Александр Фомин заявил, что административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ. Он добавил, что в настоящее время в городе сосредоточены все основные органы власти. Город расположен на юге Херсонской области, в районе Арабатской Стрелки на берегу Азовского моря.