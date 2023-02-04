Умер актер, сыгравший роль шефа Хёрста в «Полицейской академии» Умер Джорж Р. Робертсон, известный по роли шефа в «Полицейской академии»

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Актер Джордж Р. Робертсон, кадр из фильма «Полицейская академия»

В медицинском центре Торонто в Канаде скончался актер Джордж Р. Робертсон, получивший известность в серии фильмов «Полицейская академия», где он сыграл роль шефа Хёрста. Смерть актера настала 29 января, на 90-м году жизни, сообщает издание Hollywood Reporter. Родные Робертсона о причинах его смерти не рассказали.

Актерская карьера Робертсона началась в конце 60-х годах, он участвовал в различных театральных постановках. На телевидении и в кино он проработал около 15 лет.

Кульминационной ролью актера стала роль строгого, но справедливого шефа полиции Генри Херста в комедии «Полицейская академия». Проект стал настолько успешным, что превратился во франшизу, состоящую из 7 фильмов. Он снялся в шести картинах, кроме последней, действие которой происходило в Москве в 1994 году.

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